SNCF, écoles, crèches, TCL… fortes perturbations à Lyon ce jeudi

La grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites devrait être très suivie ce jeudi 19 janvier à Lyon. Trains à l’arrêt, réseau TCL très perturbé, écoles et crèches fermées, on fait le point sur les perturbations prévues.

Ce devrait être une journée noire ce jeudi 19 janvier à Lyon. La grève interprofessionnelle annoncée dans tout le pays pour protester contre la réforme des retraites s’annonce particulièrement suivie entre Rhône et Saône. Selon l’AFP le mouvement pourrait être suivi par près de 20 000 personnes. De nombreux agents des transports et de l’éducation nationale devraient notamment être présents dans le cortège qui s’élancera à 11 heures depuis la Manufacture des Tabacs sur les quais du Rhône en direction de Bellecour.

Lignes supprimées et fréquences allégées pour les TCL

Sur les quatre lignes de métro, seules deux sont légèrement impactées par le mouvement de grève.

La ligne A circulera avec une fréquence de 5min

Les lignes B et C circuleront normalement

La ligne D circulera avec une fréquence de 4 minutes

En revanche, depuis 6h30 les lignes A, B et D sont touchées par une panne informatique et sont donc totalement à l’arrêt. La circulation des lignes B et D ne devrait pas reprendre avant midi, celle de la ligne A est prévue pour 10 heures. Le trafic a pu reprendre aux environs de 7h15 sur la ligne C, qui était également impactée.

À l’inverse des métros, la circulation des tramways est fortement perturbée aujourd’hui. Seul le tram T5 circule normalement. Le T7, quant à lui, ne circulera pas. La ligne T3 sera limitée à Meyzieu Zi et circulera avec une fréquence de 14 à 22 minutes. Les autres trams circuleront avec une fréquence comprise entre 10 et 20 minutes.

Côté bus, une fermeture exceptionnelle du réseau est prévue à 20h30. Passé cette heure, les bus ne fonctionneront plus. Pendant la journée, des lignes fonctionneront partiellement ou verront leur fréquence diminuée. Certaines sont complètement supprimées. Plus d'info sur le site des TCL.

Le réseau SNCF très perturbé

Contactée par Lyon Capitale, la CGT des cheminots annonce une mobilisation de 60% à 100% selon les secteurs. "On attend un taux de mobilisation historique, peut-être autant qu'en 2007".

En moyenne, seul 1 TER sur 10 devrait circuler ce jeudi en Auvergne-Rhône-Alpes. Le détail des perturbations est à retrouver sur le site de la SNCF, où sont précisés les horaires de circulation des trains pour la journée.

🚦#FlashinfoTERAURA 8h : un mouvement social national est en cours, de nombreux trains ne sont pas en circulation aujourd'hui.



Retrouvez les fiches horaires de la journée sur le site TER : https://t.co/2qwxXSx96l



Je reste disponible pour vous renseigner jusqu'à 13h. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) January 19, 2023

Au niveau des TGV et Ouigo, 1 train sur 3 circulera sur l'axe sud-est qui passe par Lyon pour aller de Paris à Marseille.

Grève massive dans l’éducation

Dans les écoles la grève devrait être massive. La branche enseignement du premier degré de Force Ouvrière, a annoncé que 75% des enseignants du 1er degré seront en grève aujourd’hui dans le Rhône. Selon FO, de nombreuses écoles dans tout le département seront fermées jeudi. Dans le secondaire, le mouvement pourrait être suivi par près de 50% des enseignants.

186 écoles impactées

À Lyon, 186 des 208 écoles devraient être impactées par la grève. Cela se traduit par la fermeture de 154 restaurants scolaires. Une trentaine d'écoles proposent un accueil avec pique-nique. L'Éducation Nationale a demandé un service minimum d'accueil. La Ville de Lyon met donc à disposition ses équipements, comme les gymnases, pour les enfants privés de leurs enseignants. Cet accueil concerne les élèves des écoles dont au moins 25 % des enseignants sont déclarés grévistes.

12 crèches municipales fermées

Les crèches municipales ne sont pas épargnées. 328 grévistes sont déclarés dans le secteur. Parmi les établissements de la Ville de Lyon, 12 seront fermés, 5 restent ouverts et une trentaine fermés partiellement.

Examens reportés à Lyon 2

Du côté des universités, les examens qui devaient se dérouler à Lyon 2 ont été reportés au vendredi 27 janvier. L’université précisait également hier que son campus "Porte des Alpes" à Bron sera fermé. Pour ce qui est du campus "Berges du Rhône", les locaux restent ouverts mais les lieux de restauration du Crous n'accueillent pas les étudiants.

