La 2e meilleure école d'animation de France est à Lyon !

CONTENU SPONSORISÉ

Les écoles d’animation 3D ont le vent en poupe. Mais il existe une concurrence féroce entre les différents établissements à l’échelle nationale et internationale. À ce petit jeu, L’ESMA tire son épingle du jeu en se classant à la deuxième position dans la catégorie des écoles d’animation.

Une école appréciée pour la qualité de son enseignement

L’ESMA, école animation 3D Lyon, occupe la deuxième place dans un classement des meilleures écoles d’animation. Pour établir cette hiérarchie, différents critères ont été pris en considération, mais ils se concentrent uniquement sur les études formelles.

C’est un classement particulièrement disputé et désormais si vous êtes à la recherche de la meilleure école animation 3D en France, vous savez vers quel établissement vous orienter. Le campus principal de l’École Supérieure des Métiers Artistiques dispose de plus de 30 années d’expérience dans le domaine. Bon nombre de designers d’espace, de graphistes ou d’animateurs 3D ont pu développer leurs connaissances grâce à cet enseignement de qualité.

L’école bénéficie d’une reconnaissance à l’échelle internationale avec des enseignements artistiques plébiscités. En plus, l’ESMA propose de nombreuses formations en jeu vidéo, en cinéma d’animation 3D, en design graphique, en illustration Concept Art et en architecture d’intérieur. L’objectif de l’établissement reste systématiquement le même, à savoir préparer au mieux les artistes dans leur future carrière en laissant naître leurs idées créatives.

L’école d’arts appliqués est à la fois présente à Lyon, mais également dans d’autres agglomérations comme à Toulouse, Nantes, Montpellier, Bordeaux et une prochaine ouverture en septembre 2023 à Rennes.

Des journées portes ouvertes afin de vous imprégner de l’univers

Des visites privées et des journées informatives sont régulièrement organisées. N’hésitez pas à prendre des renseignements complémentaires si vous envisagez de suivre une formation Animation 3D dans ce campus. Les journées portes ouvertes constituent un événement incontournable et majeur. Ainsi, les étudiants en réorientation, les lycéens ainsi que les collégiens pourront s’immerger dans la vie de l’établissement en découvrant les nombreux travaux qui ont pu être réalisés par les étudiants actuels.

Au cours de cette journée, de nombreux entretiens sont possibles avec les équipes pédagogiques et les professeurs. Pour participer aux journées portes ouvertes, il est indispensable de réaliser une inscription au préalable. Dans ce contexte, rendez-vous immédiatement sur le site de L’ESMA : https://www.esma-artistique.com/jpo-esma/. Si vous n’avez pas la possibilité de découvrir l’école pendant les journées portes ouvertes, des visites privées individuelles sont possibles. Un membre de la pédagogie vous fera découvrir le campus et vous repartirez avec un dossier d’inscription et les brochures.

Un cursus pour découvrir l’animation 3D

L’ESMA Lyon s’est installé dans l’écoquartier de la Confluence en septembre 2017. C’est un site qui mêle astucieusement les lieux de vie avec de nombreux sites culturels, des centres commerciaux et des cinémas avec des espaces verts entre la Saône et le Rhône. Concernant l’enseignement, il reste exclusivement orienté vers le cinéma d’animation 3D et vers les effets spéciaux.

Le cursus se déroule bien évidemment en version francophone, mais dans une optique d’ouverture à l’international, il est également possible de le suivre en version anglophone. Au-dessus de l’école, une résidence estudiantine a été mise en place et celle-ci reste particulièrement appréciée par les étudiants.

À chaque instant, la diversité des cursus artistiques reste dominante et l’objectif de l’établissement reste systématiquement le même, c’est-à-dire faire le nécessaire pour que les étudiants puissent atteindre leur objectif professionnel. Pour preuve de cette volonté, il suffit de constater l’excellent taux de réussite aux examens. Mais aussi l’incroyable taux d’insertion professionnelle. Ce ne sont pas moins de 4000 anciens élèves qui ont pu intégrer des bureaux d’études ou des studios aux quatre coins de la planète.

La réputation de L’ESMA ouvre de nombreuses portes

Grâce à son excellente cote de popularité en France et à l’étranger, les étudiants obtenant leur diplôme disposent de nombreuses facilités dans leur carrière professionnelle, 92% d'insertion seulement 6 mois après l'obtention du diplôme. Face aux nombreux avantages de l’école, il n’est donc pas étonnant que celle-ci se classe en deuxième position des meilleurs établissements d’animation 3D.