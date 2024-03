Du soleil et jusqu'à 17 degrés ce lundi à Lyon

Après une matinée fraiche à Lyon et dans la région lyonnaise il fera jusqu'à 17 degrés ce lundi.

Le soleil sera de retour très largement ce lundi dans le ciel lyonnais. Après un weekend mitigé, cette première journée de la semaine s'annonce radieuse. Si ce matin le mercure frôle avec les 0 degrés, cette après midi des températures plus douces sont attendues.

Il fera 17 degrés dans l'après midi à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, contre 11 degrés seulement dimanche. Dans la soirée, quelques goutes sont attendues et la température devrait être de 14 degrés, avant une journée de mardi qui s'annonce plus nuageuse.