La qualité de l'air se dégrade dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Un épisode de pollution de type combustion est en cours depuis ce mercredi 11 juin 2025, touchant le bassin lyonnais/Nord-Isère et la zone des Côteaux. En réponse, la Préfète du Rhône a activé le niveau "information-recommandation" pour l’ensemble du département et la Métropole de Lyon.

Aucune restriction obligatoire n’a, pour l'heure, été décidée. Toutefois, des recommandations sanitaires sont formulées, notamment à l’attention des personnes vulnérables : limiter les activités physiques intenses, en extérieur comme en intérieur, et éviter les déplacements aux abords des grands axes routiers aux heures de pointe.

Pour le reste de la population, aucun changement majeur de comportement n’est exigé. En cas de gêne ou de symptômes, il est conseillé de consulter un pharmacien.

La préfecture invite en revanche tous les habitants du département à mettre en place différentes mesures qu pourrait permettre de "concourir au rétablissement d'un air de qualité" : ne pas utiliser d’appareils de chauffage au bois anciens ou de groupes électrogènes, limiter la vitesse et la conduite agressive, privilégier les transports en commun, le vélo ou le covoiturage. Les entreprises sont invitées à favoriser le télétravail.

Les collectivités, agriculteurs et industriels sont également incités à réduire les activités émettrices de particules.