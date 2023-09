Collecte de matériel, appel aux dons : après le séisme, où se mobiliser pour le Maroc à Lyon

Après le puissant séisme survenu au Maroc vendredi 8 septembre, de nombreuses associations lyonnaises organisent des appels aux dons financiers et matériels.

Deux jours après le séisme de magnitude 7 survenu dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc et ayant fait plus de 2 100 victimes, la solidarité s'organise petit à petit à Lyon. Six pompiers du CASC Appui sont d'ores et déjà déployés dans la région de Marrakech pour aider les sinistrés. Ce groupe d'intervention des sapeurs-pompiers du Rhône et de Lyon est né en 2005, il a pour objectif de porter secours et assistance aux populations dans le monde lors des catastrophe naturelles notamment.

Trois jours de collecte dans un restaurant du 6e arrondissement

L'association de solidarité marocaine basée dans le 8e arrondissement, a lancé une cagnotte le 10 septembre qui a déjà permis de récolter un peu plus de 6 000 €. L'association tente également de recueillir des médicaments et des fauteuils roulants. "Nous n'avons pas la place pour stocker des vêtements ou de l'alimentaire", explique El Kebir Nassih, membre de l'association. Cœur de Maroc a également lancé un appel à la générosité financière des Lyonnais. Les dons recueillis doivent permettre d'acheter de l'eau et de la nourriture, des produits d'hygiène de première nécessité, des vêtements et du linge de maison.

Le Conseil des mosquées du Rhône et le Conseil théologique des immams du Rhône organisent une collecte de dons le vendredi 15 septembre dans toutes les mosquées adhérentes du département. "Les médicaments, les vêtements et les produits alimentaires ne sont pas acceptés", précise Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne.

"On récolte, on s'organise et on trouvera bien un moyen d'envoyer tout ça au Maroc"

L'influenceuse franco-marocaine Sofia Lefebvre, qui compte plus de 35 000 abonnés sur Instagram, organise quant à elle une collecte de matériel au restaurant l'Ormiellerie dans le 6e arrondissement. Des permanences auront lieu ce lundi de 17 h 45 à 18 h 45, mardi de 11 h 30 à 13 h et de 17 h à 18 h 30, et mercredi de 10 h à 18 h 30. Les dons recherchés sont : des vêtements adultes et enfants, des chaussures, des couvertures, des tentes et sacs de couchage, du lait en poudre, de la nourriture en conserve et des produits d'hygiène. "Le transporteur partira jeudi vers Marrakech où une équipe de bénévoles que je connais très bien va réceptionner le tout", précise Sofia Lefebvre.

Pour rappel, le Maroc n'a pas sollicité l'aide de la France, empêchant plusieurs associations françaises d'apporter leur aide. La question de l'expédition de matériel dans la région de Marrakech se pose ainsi pour les associations lyonnaise. "Pour le moment on récolte, on s'organise et on trouvera bien un moyen d'envoyer tout ça au Maroc", juge El Kebir Nassih. De son côté, Cœur de Maroc explique être "contraints de mettre en suspend toute les demandes reçue. Et d'ajouter : Lorsque la situation évoluera, nous pourrons les reprendre et acheminer le matériel jusqu’au Maroc."