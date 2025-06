Sécurité, cadre de vie, mobilités… Ce que pensent les Lyonnais du mandat de Grégory Doucet 

Au mois d’avril, plusieurs dizaines de Lyonnais se sont réunies afin d’exprimer leur point de vue sur le mandat du maire de Lyon, Grégory Doucet. De cette rencontre est né un questionnaire dont les résultats sont désormais publics.

Alors que l’édile de Lyon, Grégory Doucet, a lancé le 26 mai sa série de neuf réunions publiques afin d’échanger avec les Lyonnais et de faire le bilan de son mandat, ces derniers ont également eu l’occasion de s’exprimer à travers un questionnaire dont les résultats sont désormais publics sur le site internet de la municipalité.

Ce questionnaire est le fruit d’une rencontre entre plusieurs dizaines de Lyonnais s’étant réunies en avril dernier. Mobilité, aménagement, sécurité, les résultats (1 901 réponses recueillies entre le 5 et le 25 mai), bien que contrastés entre certains arrondissements, sont plutôt favorables au maire écologiste.

Cadre de vie et mobilité

Il s’agit de l’un des résultats les plus contrastés du questionnaire : le cadre de vie à Lyon. Premier constat, les réponses divergent entre les arrondissements. 61 % des répondants estiment ainsi que Lyon est "agréable" quand 43 % trouvent la ville "plutôt agréable" et 18 % "très agréable." Pourtant, 37 % jugent la ville "pas très" ou "pas du tout" agréable. La municipalité souligne qu’un "fort mécontentement" apparaît notamment dans les 5e et 6e arrondissements. Globalement, la Ville de Lyon assure que 55 % des Lyonnais considèrent que Lyon "va dans le bon sens", "dont 25 % qui pensent que la ville a su s’adapter aux enjeux actuels et que le cadre de vie s’est amélioré en 5 ans."

Les mobilités ont aussi été l’un des principaux enjeux de ce mandat, avec notamment la place importante accordée aux mobilités douces. À cette question, les Lyonnais se divisent. 34 % estiment ainsi que la réduction de la place de la voiture rend la ville plus agréable, quand 36 % pointent l’encombrement causé par les travaux. 23 % jugent par ailleurs les efforts trop centrés sur les vélos et trottinettes, laissant un sentiment d’oubli pour les personnes âgées et les piétons.

Sécurité et accès au logement

Point de tension avec l’opposition durant ces cinq dernières années, la place de la sécurité reste moindre dans le questionnaire alors que 43 % des répondants considèrent pourtant que l’insécurité s’est aggravée ces dernières années. 29 % trouvent encore que l’insécurité "varie fortement selon les moments de la journée." Toujours selon les répondants, 27 % jugent qu’il reste encore "des progrès à faire en termes de sécurité pour les publics les plus exposés." D’un autre côté, 25 % se disent en sécurité dans leur quartier, "mais pas dans certains secteurs de la ville." Enfin, 19 % assurent que Lyon est "globalement une ville sûre" et 16 % estiment que "le sentiment d’insécurité est plus fort que l’insécurité réelle."

Côté logement, 54 % dénoncent des prix de logement inaccessibles pour les jeunes et les personnes précaires quand 23 % jugent que les logements sociaux sont inégalement répartis entre les différents quartiers. Les points de vue divergent pourtant lorsque l’on leur demande s’ils souhaitent ou non plus de logements. 13 % expriment par exemple leur volonté de voir plus de logements construits, "quitte à rendre la ville plus dense", tandis que 20 % disent qu’il faut "veiller à ne pas construire trop de logements pour garder la ville vivable."

Place du citoyen

Enfin, 38 % des habitants pensent que la ville change trop rapidement et ne tient pas compte des besoins des habitants. Des réponses qui reflètent par ailleurs la volonté d’une meilleure politique participative. 31 % souhaitent en effet que les habitants aient un pouvoir de décision direct sur certains projets.

Grégory Doucet aura l'occasion de revenir sur ces chiffres avec ses citoyens ce lundi puisque la quatrième réunion publique est organisée à 18h30 au gymnase Louis Chanfray, dans le 2e arrondissement.

Prochaines réunions publiques

2 juin : Gymnase Chanfray dans le 2e arrondissement. A partir de 18h30.

3 juin : Gymnase Milliat dans le 7e arrondissement. A partir de 18h30.

4 juin : Halle des sports Vivier-Merle dans le 3e arrondissement. A partir de 18h30.

10 juin : Gymnase Charcot dans le 5e arrondissement. A partir de 18h30.

11 juin : Espace Jean Couty dans le 9e arrondissement. A partir de 18h30.

12 juin : Salle de la Ficelle dans le 4e arrondissement. A partir de 18h30.