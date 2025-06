Un marathon de danse des fiertés organisé le 15 juin à Villeurbanne 

Alors que le mois des fiertés débute, l’association SOS Homophobie Lyon organise un grand marathon de danse le 15 juin à Villeurbanne, de 16 heures à 22 heures.

Êtes-vous prêts à danser ? Le 15 juin, l’association SOS Homophobie Lyon organise un marathon de danse des fiertés de 16 heures à 22 heures sur la place Lazare Goujon à Villeurbanne. Alors que le mois des fiertés débute, les organisateurs espèrent lever un maximum de fonds avec cet événement caritatif, mais surtout rendre visible la communauté LBGTQIA+.

DJ Set, buvette… pendant plus de 6 heures les participants pourront danser sur des rythmes disco, pop et techno avec à la clé plusieurs prix : prix de la danse la plus farfelue, du meilleur déguisement ou encore de l’outfit le plus extravagant ! Pour gagner, le but est simple, danser pendant 45 minutes, puis une pause de 15 minutes avant le prochain coup de sifflet. Mais attention, aucune sortie de l’espace ne sera accepté pendant les sessions de danse.

D’autres jeux et activités seront organisés : danse des canards danse sur un pied, dervich tourneur, minute twerk, voguing et waaking, disco et minute tektonik. Pour participer et obtenir son dossard, il suffit de s’inscrire sur le site de SOS Homophobie. Les organisateurs rappellent qu’il s’agit d’un événement bienveillant et inclusif, "pas de sexisme, pas d’homophobie, pas de racisme, pas de transphobie, pas de toucher sans consentement ça va de soi", ne sont donc tolérés.

Pour rappel, la Pride 2025 de Lyon se déroulera également le 15 juin.