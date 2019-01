Secret des affaires : la casserole du député Gauvain

Pour son œuvre de rapporteur de la loi sur le secret des affaires, l'ex-avocat d'affaires Raphaël Gauvain s'est vu remettre une casserole par l'association Anticor.

Nouvelle casserole Anticor pour un parlementaire. Grâce à la loi sur le secret des affaires, le député LREM de Saône-et-Loire Raphaël Gauvain a volé la vedette au sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, qui avait reçu une casserole Anticor pour sa bienveillance "à l'égard des délinquants en col blanc". Ce vendredi soir à Paris, l'association de lutte contre la corruption a remis une casserole à celui qui fût le "rapporteur de la loi scélérate sur le secret des affaires". Avocat d'affaires pendant douze ans au cabinet Boken avant son élection, Raphaël Gauvain compte parmi ses faits d'armes des dossiers à même d'avoir rassuré les plus ardents défenseurs du secret, comme le soulignait Lyon Capitale au moment des débats (voir ci-dessous). Lors de sa soirée de remise de prix à la Maison de l'Amérique latine, à Paris, l'association de lutte contre la corruption a aussi attribué une première "pantoufle" à l'ancienne ministre Fleur Pellerin, épinglée par la Haute Autorité par la transparence de la vie publique (HATVP) à propos de sa reconversion dans le privé. L'association a également souligné l'engagement de lanceurs d'alerte, d'élus et de journalistes à travers six prix éthiques.