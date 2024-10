Sciences Po Lyon autorise les absences en cas de règles incapacitantes

Sciences Po Lyon autorise désormais les absences en cas de règles incapacitantes. (Photo Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Sciences Po Lyon autorise désormais jusqu'à 15 jours d'absence par an aux étudiantes souffrant de règles incapacitantes.

Sciences Po Lyon a annoncé mercredi 23 octobre autoriser des absences "pour des raisons de santé liées à des règles incapacitantes". "Cette initiative vise à garantir un environnement d'étude inclusif et bienveillant, en reconnaissant les défis et réalités de chaque étudiante et étudiant", indique l'établissement d'enseignement supérieur.

Une déclaration sur l'honneur ou une attestation médicale

Les étudiantes pourront ainsi justifier jusqu'à 15 jours d'absence par an en raison de règles incapacitantes en fournissant une attestation délivrée par un professionnel de santé agréé, "médecin, sage-femme ou service de santé universitaire".

Science Po Lyon offre également la possibilité aux femmes touchées par ces règles incapacitantes de justifier ces jours d'absence par "une déclaration sur l'honneur certifiant leur situation".