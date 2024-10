Ain : des familles en situation irrégulière sommées de quitter leur hébergement d’urgence 

Plusieurs familles en situation irrégulière ont été enjointes de quitter leur hébergement d’urgence qu’elles occupaient à Bourg-en-Bresse et Dortan, dans l’Ain.

"L’État assure toute l'année l'hébergement d'urgence des plus démunis mais ce service public fait face à une saturation constante de ses places." C’est par ces mots que la préfecture de l’air justifie sa décision d’expulser plusieurs familles de leur hébergement d’urgence à Bourg-en-Bresse et Dortan, dans l’Ain. Les expulsions ont eu lieu les 18 et 22 octobre.

Un retour volontaire dans leur pays proposé

Ces familles, en situation irrégulière sur le territoire, occupaient "illégalement" ces logements, "malgré les délais accordés et les solutions proposées", indiquent par ailleurs les services de l’État. Les familles concernées auraient également reçu un "accompagnement soutenu", en leur proposant notamment un retour dans leur pays d’origine. "Les familles concernées ont refusé cette solution", indique encore la préfecture de l’Ain.

"Néanmoins, l’aide au retour volontaire leur reste accessible. Les familles qui accepteront d’intégrer ce dispositif pourront bénéficier d’une aide financière et d’un hébergement durant toute la durée de la procédure et jusqu’à la date de retour dans leur pays. Les services de la préfecture ont été présents sur les sites concernés au moment des expulsions pour accompagner et orienter les familles dans leurs démarches en lien avec l’office français de l'immigration et de l'intégration." Les meubles que les familles n’ont pas pu emmener seront conservés et "leur seront remis sur leur demande."

