Savoie : ils refusent de mettre un masque et frappent les voyageurs dans le train

Dans un train arrivant à Chambéry, plusieurs individus refusant de porter un masque obligatoire s'en sont pris à d'autres voyageurs.

Mardi 14 juillet, en début de soirée, dans un train qui arrive à Chambéry, des voyageurs demandent à un groupe de jeunes de mettre un masque et de respecter ainsi cette obligation dans un transport en commun, selon Le Dauphiné. Deux mineurs et un majeur refusent de s'y plier et frappent les passagers qui leur avaient parlé.

Les trois hommes ont été interpellés dans la gare de Chambéry. Le majeur a été condamné à six mois de prison ferme avec maintien en détention.