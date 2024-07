Saône-et-Loire : une subvention de 50 € pour détruire un nid de frelons asiatiques

Illustration frelon asiatique. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

En Saône-et-Loire, il est possible d'obtenir une subvention pour détruire un nid de frelons asiatiques.

Dans le cadre de sa mission de surveillance, de prévention, de lutte, d’inspection et de contrôle des dangers dans le domaine végétal, le Fredon Bourgogne-Franche-Comté annonce sur son site internet que "dans le cadre du Plan régional de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, une aide financière de 50 € par nid détruit est possible grâce à une subvention du Fonds vert".

Pour obtenir cette aide, il est nécessaire de faire appel à une entreprise adhérente à la charte des bonnes pratiques et que le coût de l'intervention excède 50 €. En Saône-et-Loire deux entreprises sont adhérentes : Estivalet services et assainissement à Dole et Speed guêpes frelons à Thevray, toutes deux basées dans le Jura.