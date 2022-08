Samoëns accueille cette semaine le championnat du monde de Mölkky

Les adeptes du jeu de quille finlandais s'affronteront du 18 au 21 août dans le célèbre village haut-savoyard.

C'est la deuxième fois que la compétition se déroule à Samoëns, qui en avait déjà été le théâtre en 2019. Dès jeudi 18 août et jusqu'à dimanche 21, des équipes de joueurs du monde entier se défieront au Mölkky sur la base de loisirs du lac aux Dames. Après deux premières journées d'entraînement jeudi et vendredi, jalonnées d'événements festifs, la vraie compétition se déroulera pendant le weekend, qui se clôturera dimanche à 18 heures par la remise des prix.

En 2019, ce sont 15 pays et plus de 1000 joueurs qui y ont participé. La compétition est ouverte à tous – mais il est désormais trop tard pour inscrire son équipe.

Un jeu inventé en Finlande il y a 20 ans

Rappelons le principe du jeu, né en Finlande dans les années 1990 : à la croisée entre la pétanque et le bowling, il consiste à lancer un cylindre de bois de 22cm de long sur 5cm de diamètre sur 12 quilles numérotées. Le premier joueur qui parvient à atteindre 50 points tout pile remporte la partie – s'il les dépasse, il retombe à 25. Le décompte des points marqués correspond soit au nombre de quilles tombées si l'on en fait chuter plusieurs, soit au numéro inscrit sur la quille si l'on en touche une seule.

Si le jeu est surtout devenu populaire au cours de la dernière décennie en France, cela fait en réalité près de 20 ans que des compétitions existent dans l'Hexagone. La fédération nationale compte d'ailleurs plus de 3000 adhérents et selon son site Internet, il existerait depuis 2013 plus d'associations de Mölkky chez nous que dans son pays d'invention.

Toutefois, les Finlandais restent maîtres en la matière, puisqu'ils ont remporté la plupart des victoires du championnat du monde.