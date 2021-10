Salon des vins - Lyon Tasting se fait une place au soleil

Julien Viallon, responsable de promotion de Lyon Tasting, "le salon des grands vins" de Lyon est l'invité de 6 minutes chrono.

Avec l'automne, c'est le retour des foires et des salons des vins. Samedi 9 et dimanche 10 octobre, Lyon Tasting s'installe au Palais de la Bourse.

Pour cette quatrième édition lyonnaise, "le salon des grands vins", tel qu'il se définit, le thème est celui des retrouvailles. Retrouvailles des vignerons avec le public qui ont à coeur de faire découvrir leurs vins et retrouvailles des amateurs qui ont hâte de déguster des vins d'exception.

300 vins de toute la France sont candidats à la dégustation avec, bien évidemment un axe local Bourgogne/Vallée du Rhône/Beaujolais, mais aussi des vignerons bordelais et champenois.

"Evénement premium"

"La particularité de Lyon Tasting est d’être un événement volontairement premium, explique Julien Viallon, responsable de la promotion de Lyon Tasting. On vient avec de très belles propriétés et châteaux qui sont d’habitude aux quatre coins du monde, à Hong Kong , New York, et très peu en France."

Si Lyon, épicentre du vin en France, compte tenu de sa singularité géographique, peut s'enorgueillir d'accueillir de très nombreux salons du vin, Lyon Tasting se différencie par son côté non marchand. "Il n’y a pas derrière d’intérêt commercial. Vous pouvez venir déguster librement, il n’y a pas parfois cette barrière ou l’achat ou pas."

Les amateurs de vins d'exception débourseront 25€/jour ou 35€ pour le pass week-end. Au menu : dégustations en illimité.