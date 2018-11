Sainte-Foy-Lès-Lyon : ils volent une trottinette dans une maison

Deux mineurs ont été arrêtés à Sainte-Foy-Lès-Lyon alors qu'ils tentaient d'entrer dans une maison. Ils venaient d'en cambrioler une autre juste avant, volant une trottinette.

Vendredi 16 novembre, la BAC arrête deux mineurs de 16 et 17 ans à Sainte-Foy-Lès-Lyon. Connus tous les deux des services de police, ils comptabilisent respectivement 4 et 3 antécédents judiciaires. Quelques minutes plus tôt, ils tentaient de rentrer par effraction chez une riveraine. La police découvre sur eux une carte bleue, une bague et une enceinte Bluetooth qu'ils venaient de voler plus tôt dans la même ville. Ils étaient également en possession d'une trottinette dérobée au même endroit. Ils ont reconnu les faits. Présentés au parquet ce week-end, ils ont été laissés libre avec ouverture d'information.