Saint-Sylvestre : 45 voitures incendiées, 6 personnes interpellées

La préfecture du Rhône n'a pas communiqué sur les incidents qui se sont produits dans le département la nuit de la Saint-Sylvestre. Au moins 45 voitures et 6 individus interpellés.

La préfecture du Rhône indique que la nuit a été "plutôt calme", le nombre de voitures incendiées est moins important que l'an passé. Pour rappel, au passage à l'année 2022, 82 voitures avaient brûlé, plus qu'en 2021.

Pour le passage à 2023, selon les informations du Progrès, 45 voitures ont brûlé dans le Rhône. 6 personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et l'utilisation d'un mortier à Rillieux-la-Pape, Villeurbanne et Vénissieux. Un important dispositif de CRS et de gendarmes a été déployé cette nuit-là.