Saint-Priest : en plein examen du permis de conduire, il est contrôlé positif aux stupéfiants

Les policiers de Saint-Priest ont contrôlé, mardi 12 juillet, un jeune conducteur qui était en train de passer son permis de conduire. Il était positif aux stupéfiants.

Ce n'est pas la meilleure façon de se préparer à passer son permis de conduire. Mardi 10 juillet à Saint-Priest, les policiers ont arrêté un véhicule d'auto-école à l'angle de la rue de Lyon et du chemin de la Pierre Blanche. Au volant, le conducteur avait "les yeux brillants" et "répondait difficilement et lentement aux questions", selon le rapport de la Direction département de la sécurité publique du Rhône. Un test salivaire démontrait qu'il était positif aux stupéfiants.

Interpellé et placé en garde à vue, le candidat au permis avouait ensuite avoir consommé de la résine de cannabis la veille de son examen. Sur décision du parquet de Lyon, le mis en cause fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire.

Inutile de dire que le mis en cause n'a pas eu son permis de conduire.