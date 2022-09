Les quelques 25 à 30 000 coureurs qui vont prendre d’assaut les rues lyonnaises à l’occasion de la Run in Lyon dimanche 2 octobre vont fortement perturbé le trafic des bus TCL.

Près d’une trentaine de lignes de bus seront touchées dimanche par les différents parcours de Run in Lyon, l’évènement sportif pour lequel sont attendus quelque 25 à 30 000 coureurs ce weekend. Les perturbations dureront de 5 heures du matin à 17 heures environ et impacteront plus particulièrement les lignes 31, 40, 43 et S1 qui ne circuleront pas du tout.

Le détail des perturbations :