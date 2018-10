Run in Lyon : 600 coureurs masqués contre la pollution de l’air

Le collectif Alternatiba, qui lutte contre la pollution de l’air, a incité les coureurs de la Run in Lyon a porté des masques pour les courses de ce dimanche matin.

"Respire - Balance ton masque". Tel est le slogan qu’a choisi le groupe Alternatiba pour son action à la Run in Lyon. Pour alerter les citoyens des dangers de la pollution de l’air, 600 participants ont décidé de courir avec un masque recouvrant le bas du visage. Un symbole de lutte pour le climat. "Parce que nous voulons continuer de pratiquer le sport en ville. Parce que nous portons des demandes concrètes : citoyens, coureurs, tous mobilisés contre la pollution et pour les alternatives", assure Alternatiba dans un communiqué de presse. Le collectif, qui s’organise pour une "justice écologique et sociale", souhaitait interpeller la métropole de Lyon sur son manque d’engagement en termes de qualité de l’air. Toujours dans le communiqué, Sylvine, une militante d’Action non-violente COP21 assure : "Si Lyon et la Métropole ne renforcent pas leur plan d’action de lutte contre la pollution de l’air, alors que la France est épinglée par l’Europe et que Lyon fait partie des 16 villes responsables du contentieux, c’est nous qui allons passer à l’action ! Nous en appelons à la responsabilité de la ville et de la Métropole."