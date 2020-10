Rugby : le LOU rejoint sur le fil et accroché à Pau

Le LOU pensait tenir un précieux succès dimanche à Pau. Mais les Lyonnais ont été rejoints dans les ultimes instants.

Lyon menait 29-15 à Pau dimanche en Top14 à dix minutes de la fin. Mais dans les ultimes instants, Pau a arraché l'égalisation (29-29). Le LOU laisse échapper de précieux points en championnat.

"Après ce match nul, mieux vaut que je ne dise pas tout ce que je ressens. Il faut l'accepter, c'est ainsi. On a même perdu deux ou trois points parce qu'on avait le bonus offensif : c'est de notre faute, cela tient à des faits de jeu qu'on n'a pas maîtrisés dans les dix dernières minutes", a regretté le manageur du LOU, Pierre Mignoni.

"On a perdu l'initiative du match. Pau est une équipe qui s'accroche toujours. Je n'étais pas serein malheureusement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on a perdu l'initiative. On va analyser et repartir", a ajouté le coach lyonnais.