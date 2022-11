Lyon : 3500 personnes ont manifesté pour dire non aux violences sexistes et sexuelles

Après plusieurs actions lors de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, les associations appelaient au rassemblement de tous, le 26 novembre. Hier, sur la place Bellecour, environ 3500 personnes se sont retrouvées selon les chiffres officiels. Après des prises de parole, le cortège a déambulé dans la Presqu'Île pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles subies par les femmes.

#Lyon Nombreuses et nombreux à participer de la marche #Feministe contre les #ViolencesSexuellesEtSexistes aujourd'hui. Stop #ViolencesFaitesAuxFemmes pic.twitter.com/VjdQezZj2K

Le collectif NousToutes Rhône était notamment présent à l'appel à manifestation de l'association Collectif droits des femmes 69.

On a remplie les rues de #Lyon de violet aujourd'hui 💜 pic.twitter.com/qmZb7vsv8l

Dans le cortège, il fallait noter la présence du maire de Lyon, Grégory Doucet, ou de celle du sénateur du Rhône, Thomas Dossus.

🟣Brisons le silence pour lutter contre les violences faites aux femmes.

👫Fier que les Lyonnaises et Lyonnais se mobilisent pour monter que notre ville est unie et solidaire entre les femmes et les hommes. Ne lâchons jamais.#Lyon #Feministe pic.twitter.com/hVbm3j6UWq

