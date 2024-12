Installée sur la Presqu'île depuis le 5 décembre dernier, la boutique Bru propose un large panel de recettes de pâté croûte originaux et esthétiques.

Le 5 décembre dernier signait l'ouverture de la boutique Bru, une charcuterie dédiée au pâté croûte. Tenue par le lyonnais Bruno Poncet, l'adresse du second arrondissement (7 rue Dubois) propose de redécouvrir le pâté croûte sous différentes formes, à travers un large panel de recettes.

Bru pour Bruno

Une boutique nommée "Bru" en référence à son créateur Bruno Poncet, lyonnais au parcours original. Car si Bruno est désormais détenteur d'un CAP charcutier traiteur, il fut entrepreneur dans la vente, le commerce et l'immobilier. Une nouvelle corde à son arc, découlant de ses nombreuses expériences dans le domaine de la charcuterie, chez de grands noms de la gastronomie tels que Jérémie Crauser, Yohan Lastre, ou encore Cédric Maziller.

Le pâté croute revisité

Au sein de Bru, le charcutier propose une dizaine de nuances de pâté croûte, dont six salées, deux sucrées, deux végétariennes et une fromagère. Parmi ceux-ci des recettes traditionnelles, mais aussi des plus originales, telles que le pâté croûte thaï, composée de porc mariné au soja, de poulet mariné coco et de citronnelle. Le tout dans un design de pâté réfléchi et unique selon la recette.

Afin de proposer les meilleurs pâtés croûtes possibles, Bruno Poncet utilise des produits de qualité, de la viande non-nitritée et des produits bio et de saison.

La boutique est ouverte du mardi au dimanche et sera ouverte exceptionnellement lundi 30 décembre.

