Annemasse : un prolongement du tramway à 48 millions d'euros

Grâce au tramway, Annemasse confirme sa transformation en un pôle urbain dynamique et mieux connecté à Genève et au reste du département.

La soudure du premier rail du futur tracé reliant du tramway d'Annemasse reliant le centre-ville au quartier du Perrier a été célébrée le 21 février dernier en présence du président du Conseil départemental de la Haute-Savoie et des élus locaux. c

Il s'agit une "étape clé" dans l’accélération des travaux d’une infrastructure essentielle à la mobilité dans l’agglomération. À ce jour, l'unique ligne 17 du tramway relie la ville à Genève. Le projet d’extension prévoit l’ajout de trois nouvelles stations d’ici fin 2025. Le trajet entre Moillesulaz et Annemasse Perrier-Aubrac s’effectuera en 12 minutes. Ce prolongement vise à renforcer l’intermodalité et à réduire la dépendance à la voiture individuelle, incluant des liaisons avec le bus à haut niveau de service (BHNS), le réseau de bus urbain et un parking-relais de 200 places pour les voitures et 70 places pour les vélos.

Plan du réseau de transports en commun desservant Annemasse et ses environs (source : tac-mobilites.fr)

Un projet soutenu par le Département

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie s’implique activement dans le financement de ce projet avec une contribution de 16 millions d’euros, soit 34 % des 48,3 millions d’euros nécessaires. Ce soutien s’inscrit dans le cadre du Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS), qui encourage les mobilités durables et l’aménagement du territoire. La mise en service du tramway est prévue pour 2026, après une phase de tests. Cette infrastructure conforte la dynamique urbaine d’Annemasse, en renforçant sa connexion avec Genève et en favorisant des alternatives de transport plus écologiques.

"Les travaux se poursuivent avec une phase de tests et de marche à blanc avant l’ouverture officielle prévue en 2026, explique le département de Haute-Savoie. Grâce à cette infrastructure, Annemasse confirme sa transformation en un pôle urbain dynamique et mieux connecté à Genève et au reste du département."