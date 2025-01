RSA, tickets restaurant… ce qui change au 1er janvier 2025 

Inscription des bénéficiaires du RSA à France Travail, fin de l’utilisation des tickets restaurant pour faire les courses ou encore loi anti-Airbnb, Lyon Capitale fait le point sur les différentes mesures mises en place dès ce mercredi 1er janvier.

Lyon Capitale fait le point sur les différentes mesures qui entrent en vigueur dès ce mercredi 1er janvier 2025 sur tout le territoire.

Revalorisation des pensions de retraite

Bonne nouvelle pour les retraités en ce 1er janvier. Les pensions des retraites vont en effet être revalorisées de 2,2 %, à hauteur de l’inflation, dès aujourd’hui. Cela étant l’un des résultats de la censure du gouvernement de Michel Barnier, rendant impossible l'adoption du projet du Budget de la Sécurité sociale 2025.

Départ à la retraite

Les salariés de la RATP, des industries électriques et gazières, les clercs et employés de notaires, et de la Banque de France voient leur âge légal de départ à la retraite progressivement décalé de deux ans. Leurs régimes spéciaux avaient été supprimés en septembre 2023 lors de l’adoption de la réforme des retraites.

RSA

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) seront désormais inscrits à France Travail et donc automatiquement inscrits comme demandeurs d'emploi. Leur versement du RSA est désormais conditionné à 15 heures de travail obligatoires par semaine. Cela concerne 1,2 million de personnes en plus inscrites à France Travail.

Tickets-restaurant

L’utilisation de tickets-restaurant pour acheter des produits non directement consommables (la farine, les pâtes, le riz ou encore la viande) est désormais impossible. Seuls les plats cuisines, les tomates ou encore sandwichs pourront être achetés grâce aux tickets-restaurant.

Le prix du tabac augmente

Le prix du paquet de tabac augmente de nouveau. La hausse sera différente selon les fabricants et les produits. Cela pour aller jusqu’à un euro en plus sur les paquets de 20 cigarettes. Ainsi, la majorité des paquets de cigarettes coûtera ainsi 12,50 euros.

D’autres mesures à Lyon

À Lyon, d’autres mesure entre également en vigueur ce 1er janvier 2025. La Zone à faible émission est désormais étendue aux Crit’Air 3 dans la Métropole de Lyon. Selon la collectivité, cela concerne 46 800 véhicules, soit 11 % du parc automobile particulier.

Le ticket TCL augmente également en ce début d’année. Le ticket TCL unitaire sera désormais au prix de 2,10 € contre 2 € actuellement. L'abonnement 24-64 ans passe, lui, de 72,60 € à 74,10 €. Le réseau TCL s'étend par ailleurs à 31 communes supplémentaires.

Présentée en mars dernier, la nouvelle tarification solidaire de l’eau potable dans la Métropole de Lyon entre en vigueur ce mercredi. En outre, une troisième tranche de tarification est désormais instaurée et prévoit une multiplication par 2 du tarif classique au-delà de 180 m3 d'eau consommés par an. Les professionnels, eux, auront 4 tranches. Enfin, une tarification solidaire pour les usagers les plus précaires entrera en vigueur.

