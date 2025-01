Métropole de Lyon : la nouvelle tarification de l'eau entre en vigueur ce mercredi

Présentée en mars dernier, la nouvelle tarification solidaire et environnementale de l’eau potable de la Métropole de Lyon entre en vigueur dès ce mercredi 1er janvier.

Il y aura du nouveau sur votre facture d’eau potable dès ce mercredi 1er janvier. Deux ans après la reprise en gestion publique de la production et la distribution de l'eau potable, la Métropole de Lyon met en place une nouvelle tarification pour les Grands Lyonnais.

-15 % de consommation d’ici 2035

Comme détaillée en mars dernier par le président écologiste de la collectivité, Bruno Bernard, cette nouvelle tarification a pour objectif de diminuer de 15 % la consommation d’eau potable d’ici 2035 dans la métropole lyonnaise. Afin de parvenir à ce résultat, la collectivité met en place une tarification différenciée entre les particuliers et les professionnels. Les particuliers se verront désormais offrir chaque année 12m3 d'eau potable, contre le tarif unique au m3, quelque que soit la consommation et le type d'usager, instauré jusqu’à présent.

Sur le papier, ce chiffre de 12 m3, qui correspond à une consommation de 30 litres d'eau par jour, permettrait "à un foyer de six personnes de boire et de cuisiner pendant 1 an", indiquait la Métropole de Lyon. Dans les faits, ces 12 m3, "calculés pour couvrir les besoins vitaux", seront dépassés par tous les foyers de la métropole. Anne Grosperrin, présidente de la régie eau publique du Grand Lyon, avouait que "personne n'utilise seulement 12 m3 par an, même une personne seule." Selon l'Agence de la transition écologique, une douche de 1 à 3 minutes consomme en moyenne 35 à 60 litres d'eau. 12 m3, ou 12 000 litres, ne suffiraient ainsi même pas pour prendre 350 douches dans l'année, sans compter l'eau utilisée pour boire ou cuisiner.

Une fois ces 12 m3 d'eau consommés au sein d'un foyer, la tarification classique, décidée chaque année au mois de juin par la Métropole de Lyon, sera appliquée pour tous. Mais dès ce 1er janvier, une troisième tranche est instaurée. Celle-ci multiplie par deux le tarif classique au-delà de 180 m3 d'eau consommés par an. Selon la Métropole de Lyon, ce volume de 180 m3 correspondrait à la consommation d'eau d'une famille de 6 à 7 personnes.

4 tranches tarifaires pour les professionnels

Concernant les professionnels, la tarification progressive s'applique avec 4 tranches, "incitant à la sobriété les gros consommateurs". La tranche 1, dont bénéficient désormais 68 % des professionnels, comme les commerçants, les artisans et toutes les petites entreprises, sera équivalente à la tranche "eau domestique" des particuliers. Autrement dit, le tarif classique.

Une aide pour les plus précaires

Autre nouveauté de ce 1er janvier, la mise en place d’une tarification solidaire pour les usagers les plus précaires. Pour en bénéficier, le calcul sera réalisé grâce à la composition et aux revenus de chaque foyer auprès de la CAF. Avec ces données, la Métropole de Lyon pourra ensuite déterminer si les familles dépensent plus de 3 % de leurs ressources financières dans leur budget eau.

Le contexte réglementaire et la législation actuelle ne lui permettant pas de connaître le nombre de personnes derrière chaque compteur d'eau, la Métropole a ainsi basé son calcul sur des moyennes de consommation d'eau en France, qui correspondent à "une consommation régulée" selon la collectivité. Ainsi, pour une personne seule, le volume sur lequel se base le calcul est de 40 m3, pour deux personnes 70 m3, pour 3 personnes 90 m3, pour 4 personnes 110 m3 et ainsi de suite. Selon la Métropole de Lyon, entre 100 000 et 120 000 foyers pourraient bénéficier de cette aide et son montant est estimé entre 20 et 80 euros par foyer.

