Roland-Garros : la Lyonnaise Caroline Garcia dispute son 2e tour ce jeudi

Rendez-vous face à l'Américaine Madison Keys ce jeudi pour la Lyonnaise Caroline Garcia au 2e tour de Roland-Garros.

Suite à l'élimination d'Elsa Jacquemot mercredi, une autre Lyonnaise tentera ce jeudi de rallier le 3e tour de Roland-Garros. Caroline Garcia défie l'Américaine Madison Keys, tête de série numéro 22, sur le court Philippe-Chatrier. Après sa victoire autoritaire contre une autre Américaine, Taylor Townsend (6-4, 6-3), pour son entrée dans le tournoi, la Française aura cette fois-ci une adversaire plus redoutable.

Ce match ne débutera vraisemblablement pas avant 14 heures. En effet, un premier duel entre le Serbe Laslo Djere et le Russe Daniil Medvedev ouvrira la journée sur le "central" à 12h. Garcia et Keys se sont rencontrées à trois reprises, et la deuxième nommée mène 2 à 1. Toutefois, leur dernière confrontation remonte à 2018.

