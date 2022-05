Météo : une journée ensoleillée ce jeudi à Lyon

La journée de jeudi sera ensoleillée à Lyon, malgré l'apparition par instants de quelques nuages. Des rafales de vent sont attendues cette après-midi.

Ce jeudi sera une belle journée ensoleillée pour les Lyonnais et Lyonnaises. En effet, le soleil est attendu du matin au soir dans le ciel de Lyon. Toutefois, des nuages provoqueront des éclaircies à partir de midi et ce jusqu'à 21 heures. Le vent s'invitera également à la fête avec des rafales entre 40 et 45 km/h de 15 à 19 heures.

Votre thermomètre grimpera progressivement pour atteindre les 25 degrés de 14 à 18 heures, avant de redescendre petit à petit à 22° en soirée.