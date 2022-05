L'archevêque de Lyon en voyage au Liban pour l’Ascension

Du 25 au 29 mai à l'occasion de l'Ascension, l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay, se rend au Liban.

Olivier de Germay, archevêque de Lyon depuis octobre 2020, est en voyage au Liban pour cinq jours, du 25 au 29 mai. Il rendra visite aux chrétiens du diocèse d’Antelias, au nord de Beyrouth, avec lequel le diocèse de Lyon est jumelé depuis 30 ans. L'objectif est de les "soutenir et de les encourager face aux nombreuses épreuves qu’ils traversent".

Il sera accompagné d'une délégation de 30 personnes composée de membres de l’enseignement catholique, du comité de jumelage, de paroisses et d’écoles jumelées, ainsi que des chefs d’entreprises. "Avec cette visite, je désire manifester aux Libanais, et particulièrement aux catholiques du diocèse d’Antélias, que le diocèse de Lyon ne les oublie pas, a-t-il indiqué. J’espère apporter un soutien moral et spirituel à nos frères et sœurs libanais, mais aussi un soutien concret, en soutenant financièrement un certain nombre de projets."

150 000 € récoltés par la Fondation Saint-Irénée

Avec ce voyage, Olivier de Germay souhaite sensibiliser les fidèles du diocèse de Lyon, et plus largement les habitants de la région, à la situation au Liban. Pendant le carême, la Fondation Saint-Irénée a récolté 150 000 euros afin de soutenir plusieurs écoles ainsi que des dispensaires médicaux. Enfin, une aide alimentaire et médicale sera également apportée aux familles des paroisses populaires de Beyrouth.