Risque très élevé d'allergies aux graminées dans le Rhône

Profitant d'une météo plus chaude et moins pluvieuse, les pollens se diffusent, des graminées principalement. Dans le Rhône, le risque d'allergie est très élevé.

L'information ne va pas étonner les allergiques au pollen. Nez qui coule, gorge et muqueuses irritées, yeux qui grattent.... quelques désagréments les avaient déjà prévenus. Le Rhône est signalé comme en risque très élevé d'allergie aux graminées par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) depuis le 28 mai. Il faudra aussi faire attention pour les allergiques au chêne, au plantain, aux urticacées ou à l'oseille, même si le risque reste faible. En cause : un temps plus chaud qui favorise la dispersion des pollens.

Le RNSA donne alors quelques conseils : "Rincez vos cheveux le soir, aérez au moins 10 min par jour avant le lever et après le coucher du soleil, évitez de faire sécher le linge à l’extérieur, gardez les vitres des voitures fermées pour éviter que les pollens ne rentrent dans l’habitacle, évitez les activités sportives à l’extérieur." Le réseau annonce également que le risque élevé d'allergie sera encore très présent tout le début du mois de juin.