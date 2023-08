Villeurbanne : plusieurs animations annulées en raison des fortes chaleurs

Plusieurs animations du festival Vivez l'été à Villeurbanne sont annulées en raison de la canicule.

Difficile de vivre l'été sous 38°C. Le festival Vivez l'été organisé par la Ville de Villeurbanne est perturbé par la canicule qui s'abat sur l'agglomération lyonnaise.

Lundi et mardi, les animations au cœur des quartiers, les spectacles conte africain au Buers et au Tonkin et les spectacles de théâtre d'improvisation à Saint-Jean et aux Brosses sont ainsi annulés.

La médiathèque et les archives municipales adaptent leurs horaires

Mardi, l'espace détente et lecture devant la mairie ne sera pas mis en place. L'atelier d'échecs devant la mairie et la balade en quête de nature en ville au Buers seront eux aussi annulés.

Le Rize et la Maison du livre, de l'image et du son adaptent leurs horaires d’ouverture pendant la canicule. Le Rize sera ouvert du mardi 22 au samedi 26 août de 9h à 14h. Les archives municipales accueilleront le public de 9h à 13h jeudi 24 août. La Maison du livre, de l'image et du son sera ouverte du lundi 21 au vendredi 25 août de 9h à 14h.