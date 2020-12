Risque d'avalanches dans trois départements de la région

Des risques d'avalanches sont signalés par Météo France ce dimanche 13 décembre dans trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas de neige en revanche, sur le reste de la région.

Les conditions météorologiques s'améliorent ce dimanche 13 décembre sur la région Auvergne-Alpes. Il semble que la neige n'est pas encore prête à tomber en cette deuxième semaine de décembre. Trois départements restent malgré tout en vigilance jaune ce dimanche et jusqu'à demain en fin d'après-midi. Il s'agit de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, en vigilance jaune pour des risques d'avalanche. Prudence donc, sur les routes et pour celles et ceux qui voudraient profiter de la fin du week-end pour une petite escapade sur les hauteurs.