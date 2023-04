Rhône : une cagnotte mise en ligne pour les enfants du couple tué dans l'avalanche

Dimanche 9 avril, un couple originaire de Genas était tué dans une avalanche en Haute-Savoie laissant derrière eux quatre enfants.

Des associations de parents d'élèves ont lancé plusieurs cagnottes pour apporter leur soutien aux quatre orphelins. Mardi, l’association des parents d’élèves de l’école Nelson-Mandela de Genas (Apem) et la liste indépendante des parents d’élèves (Lipe) avaient déjà récolté plus de 2 300€.

"Nous sommes dévastés par cette situation. En tant qu'association des parents d'élèves de l'école Nelson Mandela, nous mettons en ligne une cagnotte afin d'aider, si on le peut, les enfants dans cette situation dramatique", écrivent les associations en préambule de leur cagnotte. Cette dernière est disponible en ligne ici.

Pour rappel, c'est une avalanche meurtrière qui s'est déclenchée dimanche 9 avril aux Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. La préfecture de Haute-Savoie a annoncé une quinzaine de victimes : six sont décédées, une est blessée légèrement et les huit dernières sont indemnes. C'est l'avalanche la plus meurtrière depuis plusieurs années. Dans ce drame, un couple de quarantenaires originaire de Genas a perdu la vie laissant derrière eux quatre enfants de 7 à 16 ans.