Un couple de lyonnais victime de l'avalanche en Haute-Savoie

Dimanche 9 avril, aux Contamines-Montjoie en Haute-Savoie, une avalanche faisait six victimes. Parmi elles, un couple de Rhodaniens originaire de la banlieue lyonnaise.

C'est une avalanche meurtrière qui s'est déclenchée dimanche 9 avril aux Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. La préfecture de Haute-Savoie dénombre pas moins de 15 victimes : six sont décédées, une est blessée légèrement et les huit dernières sont indemnes. Pour rappel, c'est l'avalanche la plus meurtrière depuis plusieurs années.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

Parmi les 6 personnes qui ont perdu la vie dans ce drame, un couple de Rhodaniens originaires de la banlieue lyonnaise. Ce couple de quadragénaire se trouvait, comme les autres victimes sur le glacier d'Armancette accompagné de guides, précise Le Progrès.