Rhône : travaux dans trois tunnels, l'autoroute A89 fermé quatre nuits

Des travaux de maintenance auront lieu dans trois tunnels de l'A89 à partir du 21 mars dans les départements du Rhône et de la Loire. En conséquence : l'autoroute sera fermé pendant quatre nuits.

Les tunnels de l'A89 continuent leur maintenance. Après des premiers travaux effectués en septembre 2021, les trois tunnels de Violay, Buissière et Chassolet situés sur l'A89 (Rhône) seront fermés à partir du lundi 21 mars. Durant 4 nuits, les équipes de Vinci Autoroutes réaliseront des travaux de maintenance jusqu'au jeudi 24 mars inclus.

Fermeture alternée

Les deux premières nuits - lundi 21 et mardi 22 mars - l'opération se feront dans le sens Clermont Ferrand-Lyon. La parcelle d'autoroute entre Balbigny (sortie n°33) et Tarare-Est (sortie n°35) sera fermée aux automobilistes. La sortie n°34 de Tarare-Centre sera également condamné.

Finalement, les deux autres nuits - mercredi 23 et jeudi 24 mars - seront consacrées au sens Lyon-Clermont Ferrand. L'A89 fermée sur la même portion d'autoroute que citée précédemment : entre les échangeurs Tarare-Est (sortie n°35) et Balbigny (sortie n°33). De son côté, l'entrée de l'échangeur n°34 de Tarare-Centre sera également interdite entre Clermont et Saint-Etienne.

Plusieurs déviations sont proposées aux automobilistes. À retrouver sur le site de Vinci Autoroutes.