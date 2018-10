Rhône : le préfet délégué à la sécurité part au ministère de l'Intérieur

Et de deux pour Christophe Castaner. Après avoir recruté le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane Bouillon, comme directeur de cabinet, il fait également venir, le préfet délégué à la sécurité du Rhône : Etienne Stoskopf.

Pour ce dernier remaniement, aucun Lyonnais n'a été nommé ministre ou secrétaire d'Etat. Néanmoins, deux obtiennent des postes importants au ministère de l'Intérieur. Le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane Bouillon, devient directeur de cabinet de Christophe Castaner, comme nous l'annoncions la semaine dernière (lire ici).

Une nouvelle information arrive ce lundi. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Etienne Stoskpf, quitte aussi Lyon pour devenir directeur de cabinet adjoint. Christophe Castaner fait ainsi son marché à Lyon, et la région et le département, eux, se retrouvent temporairement avec deux postes importants vacants. Un préfet devrait être nommé rapidement et les regards seront tournés dès mercredi vers le conseil des ministres.