Rhône : la Préfecture et l'ARS rappellent l'importance de la lutte contre l'ambroisie

La Préfecture du Rhône et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes rappellent l'importance de la lutte contre l'ambroisie, une plante très allergisante, les journées de lutte débutant le 15 juin.

Avec le printemps, l'ambroisie, une plante envahissante et très allergisante, refait son apparition. Les journées de lutte contre cette dernière auront lieu du 15 au 30 juin, journées pendant lesquelles des animations sont également organisées pour informer le grand public et les professionnels. À l'occasion de ces journées de lutte, la Préfecture du Rhône et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes rappellent dans un communiqué "l'importance de la mobilisation de toutes et tous, et ce, notamment avec le démarrage de sa floraison".

Une destruction obligatoire

Pour ce faire, l'agence de santé rappelle comment reconnaître un plant d'ambroisie, capable de se reproduire dans tous types de milieux. "Sa destruction est obligatoire", cette lutte est encadrée par un arrêté préfectoral dans chaque département de la région. Dans le Rhône, plus de 250 agents y travaillent, et l'organisation appelle chaque citoyen à être vigilant, "chacun peut avoir un rôle et notamment les particuliers, invités à lutter contre la prolifération de l'ambroisie dans son jardin".