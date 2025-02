Rhône : deux chauffeurs de bus positifs aux stupéfiants à Villefranche

Un contrôle a été effectué ce mercredi à Villefranche-sur-Saône auprès des conducteurs de bus. Deux d'entre eux ont été contrôlé positifs aux stupéfiants.

Depuis le début de la semaine, une très large opération de contrôle, partout sur le territoire national, a été mis en place auprès des conducteurs de bus et de cars scolaires, quelques jours après la mort d'une lycéenne de 15 ans jeudi dernier à Chateaudun (Eure-et-Loir) dans un accident de car au cours duquel vingt élèves ont été blessés. Accident qui impliquait un chauffeur positif au cannabis.

Ce mercredi 5 février, c'est à Villefranche-sur-Saône que la police nationale et municipale avait prévu un contrôle surprise, comme le rapportent nos confrères du Progrès. Neuf chauffeurs de bus, de cars scolaires et du réseau Libellule, ont ainsi été contrôlés rue Saint-Exupéry.

L'un des chauffeurs, âgé de plus de 40 ans, a été testé positif au cannabis et à la cocaïne. En garde à vue il aurait avoué une consommation festive et exceptionnelle durant le weekend.

Un peu plus tard, rue Condorcet, un autre chauffeur du réseau Libellule a également été contrôlé positif au cannabis. L'homme d'environ 35 ans a aussitôt été placé en garde à vue.

9000 contrôles partout en France

Au niveau national, près de 9.000 contrôles de cars scolaires ont été réalisés depuis lundi, faisant apparaître 49 chauffeurs testés positifs aux stupéfiants ou à l'alcool, a annoncé mercredi Jean-Noël Buffet, ministre auprès de celui de l'Intérieur.

Dans un communiqué, le ministre a expliqué qu'à la demande de Bruno Retailleau, "8.999 cars scolaires avaient été contrôlés" lundi et mardi "avec dans le détail 8.366 dépistages d'alcoolémie et 8.270 dépistages de stupéfiants". Sur ces deux jours de contrôles, "49 conducteurs ont été testés positifs (44 aux stupéfiants et 5 à l'alcoolémie)".