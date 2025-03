Le candidat du Rassemblement national, Cédric Mermet, battu au second tour des dernières élections législatives dans la 14e circonscription du Rhône, quitte son parti politique.

Dans un tweet posté sur son compte X ce mardi, l'ancien candidat de la 14e circonscription du Rhône (Saint-Fons, Vénissieux...) aux élections législatives anticipées de juin 2024, Cédric Mermet, annonce quitter le Rassemblement national. Pour rappel, avec seulement 35 % des suffrages, il avait été battu au second tour par le député sortant LFI, Idir Boumertit (65 %).

"Aujourd’hui, je ne me reconnais plus ni dans son projet ni dans son incarnation", se justifie-t-il. Plus surprenant encore, l'ancien candidat RN déclare rejoindre le parti Les Républicains, deux ans après avoir rallier celui à la flamme, et apporte son soutien au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans son duel avec Laurent Wauquiez pour la présidence du parti LR.

Lire aussi : Rhône : pour éviter les "brebis galeuses", le RN ouvre son casting en ligne en vue des municipales