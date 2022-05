Retours du pont de l'Ascension : plus de 850 km de bouchons, l'A7 saturée

Plus de 850 km de bouchons et de ralentissements ce dimanche à la mi-journée avec les retours de vacances du pont de l'Ascension.

Le trafic est dense ce dimanche sur les grands axes du pays. En cause : les retours de vacances du pont de l’Ascension. À la mi-journée, l'AFP signale déjà plus de 850 km de bouchons et de ralentissements. La journée est classée noire au niveau national par Bison Futé.

L'autoroute A7 saturée

Les principales difficultés se concentraient principalement dans le sud, notamment sur l'A7 avec une circulation en accordéon de 80 km de Mornas (Vaucluse) à Portes-lès-Valence (Drôme) vers 12H30, selon Bison Fûté.

Vers 13h, le temps de parcours entre Orange et le sud de Lyon était de 03h50 au lieu de 01h40 sur l'autoroute du Soleil, d'après un dernier bulletin de son exploitant Vinci Autoroutes.

Les autoroutes A8 et A9 ralenties

D'après Vinci Autoroutes, sur l'A8, il fallait 03h10 au lieu de 02h20 pour joindre Orange depuis Nice. Sur l'A9, les vacanciers venant de la frontière espagnole devaient mettre près de 01h15 de plus que d'habitude pour joindre la sous-préfecture de l'Aude.