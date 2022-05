Lyon City Trek : des randonnées urbaines dans la capitale des Gaules

Lyon City Trek organise différentes randonnées urbaines à Lyon. L'objectif : promouvoir la marche à pied et militer pour un tourisme respectueux.

Envie de découvrir Lyon autrement? Lyon City Trek propose des treks en ville, pour les touristes ou les Lyonnais, et pour les grands marcheurs comme les novices.

Un guide 100% Lyonnais

Pour guider les randonneurs : Patrick Mathon, Lyonnais et géologue, il a créé Lyon City Trek en avril 2015. Pour lui, le rapport à la nature est un atout à Lyon : il aime montrer la confluence des deux cours d'eau, les reliefs des collines boisées avec des vues surplombantes ou encore les horizons qui filent vers la chaîne des Alpes et le Mont Blanc.

Lyon City Trek assure des visites suivant un tourisme respectueux. Porteur du label LVED (Lyon Ville Equitable et Durable) depuis 2016, Patrick Mathon est engagé dans une démarche d'éthique et d'économie sociale et solidaire. Son but : faire la promotion de la marche à pied et des modes de déplacement doux, en mettant en avant des initiatives locales.

Une diversité de treks

Différentes options s'offrent aux curieux qui souhaiteraient tester ces randonnées urbaines : des treks de 2h ou 3h ou bien des grandes balades à la journée. Lyon City Trek propose plusieurs balades sur le thème de la nature en ville, à l'Ile Barbe, dans les pentes de la Croix rousse ou encore dans le 5ème arrondissement de Lyon.

Pour les nouveaux : un trek découverte de Lyon avec les grands classiques comme les traboules. Pour les gourmands, Lyon City Trek propose également des treks gastronomiques. De nombreuses autres options sont régulièrement possibles. Alors, envie de marcher en ville?

Informations pratiques

Tarif : à partir de 20€ pour un trek standard

+ d'infos : rendez-vous sur http://www.lyoncitytrek.fr/