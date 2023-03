Retour de vacances chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi

Pour le retour des vacances de la zone C, Bison futé prévoit du monde sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le trafic devrait être particulièrement dense entre les Alpes et Lyon, ainsi que sur l'axe nord samedi. En cause, la fin des vacances des élèves de la zone C (Île-de-France et Occitanie).

Retour des Alpes compliqué

Samedi 4 mars, "les retours des stations de sports d’hiver vers le reste du pays devraient générer des difficultés sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6", indique Bison Futé, qui a placé la journée en orange. L'A43 sera particulièrement embouteillée entre Chambéry et Lyon, de 11 à 15 heures.

À noter que l'axe nord entre Nancy et la frontière luxembourgeoise sera particulièrement dense en raison du retour des "vacances de Carnaval en Belgique et des zones nord et centre des Pays-Bas".