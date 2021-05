Reprise partielle de la circulation des trains entre Lyon et Saint-Étienne

Interrompue lundi, suite à l’effondrement d’un talus en bordure de voie, la circulation des trains entre Lyon et Saint-Étienne doit reprendre progressivement ce jeudi 13 mai.

Lundi 10 mai, un glissement de terrain provoqué par la crue du Gier avait entraîné l’interruption du trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne. "La crue du Gier, toujours en cours, a en effet détruit un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée et entraîné la chute d’un poteau supportant la caténaire (le câble aérien qui permet l’alimentation électrique des trains, NDLR), au niveau de la commune de Châteauneuf dans la Loire", expliquent les services de la SNCF.

Six trains ce jeudi

Initialement prévue pour vendredi, la reprise de la circulation des trains doit finalement s’effectuer ce jeudi de manière très réduite. Trois TER et trois TGV effectueront des liaisons entre Lyon et Saint-Étienne, sur une seule voie, avant une reprise plus soutenue de l’activité ce vendredi 14 mai avec un train toutes les heures.

🔴AXE LYON-ST ETIENNE

Reprise de la circulation ferroviaires entre Lyon et St Etienne jeudi 13/05 sur 1 voie.

- 3 allers-retours TGV Paris - Saint-Etienne

- 3 allers-retours TER Lyon-St Etienne

- navettes ferroviaires Lyon-Givors et bus entre Givors et St Etienne toute la journée — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) May 12, 2021

Plusieurs semaines avant le retour à la normale

Le retour à la normale ne devrait pas s’effectuer tout de suite, la SNCF annonce d’ailleurs plusieurs semaines de travaux, notamment en raison de la météo. En effet, avant de pouvoir entreprendre la réfection complète du soutènement emporté par le Giers, les ouvriers de la SNCF doivent attendre "la stabilisation des conditions météo".

En attendant, de nombreux cars ont été mis en place par la SNCF pour pallier la suppression des trains. Ils circulent entre Givors et Saint-Étienne, la liaison entre Givors et Lyon étant quant à elle assurée par des TER.

Lire aussi : La circulation des trains suspendue plusieurs jours entre Lyon et Saint-Etienne : que se passe-t-il ?