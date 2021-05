Glissement de terrain : la circulation des TER totalement interrompue plusieurs jours entre Lyon et Saint-Etienne

La circulation des TER est totalement interrompue plusieurs jours entre Lyon et Saint-Etienne. Elle ne sera pas normale pendant des semaines, suite à un glissement de terrain à Rive-de-Gier (Loire), survenu après l'épisode intense de pluie lundi.

"Les dégâts sont importants car un mur de soutènement de cette voie ferrée a été emporté sur 200 mètres de long", a explique ce mardi à l'AFP un représentant de la SNCF.

La ligne Saint-Etienne - Lyon est la plus fréquentée de France. Et la circulation est donc totalement interrompue pendant plusieurs jours entre Lyon et Saint-Etienne. La section Saint-Etienne-Givors va être assurée à 100 % par des autocars dans les jours à venir, jusqu'à ce que la circulation puisse reprendre sur une seule voie, à vitesse réduite.

"Le soubassement de la deuxième voie, la plus proche de la rivière Gier en crue, a été en partie grignoté, provoquant la chute, mardi matin, d'un pylône soutenant des caténaires d'alimentation électrique", poursuit l'AFP. Un retour à la normale n'est donc possible que dans plusieurs semaines...