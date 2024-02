Reprise du trafic sur les lignes de métro perturbées ce mercredi matin à Lyon

Les trois lignes de métro qui étaient affectées par une panne informatique ce mercredi matin sur le réseau TCL fonctionnent à nouveau normalement depuis 8 heures.

Touchées par une panne depuis le petit matin, les lignes A, B et C du réseau TCL ont dû être totalement ou partiellement arrêtées pendant plusieurs heures. La ligne B qui ne circulait initialement qu’entre les stations Saint-Genis-Laval Hôpital Sud et Part-Dieu a pu reprendre vers 7h16.

Une panne probablement liée à de l'informatique

Pour la ligne C, qui ne fonctionnait qu’entre les stations Croix-Rousse et Hôtel de Ville Louis Pradel il a fallu attendre 7h45 environ et une dizaine de minutes de plus pour voir la circulation reprendre sur la totalité de la ligne A, qui ne desservait que les stations de Charpennes à Perrache.

Peu après 7 heures, du côté des services TCL on indiquait que la cause de la panne, liée probablement liée à un problème informatique, devait encore être déterminée. Des éléments de réponse sont attendus dans la matinée.