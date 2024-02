Plusieurs lignes de métros affectées par une panne ce mercredi matin à Lyon

Le service est partiel ce mercredi matin sur les lignes A et C du réseau TCL en raison d’une panne informatique majeure, qui a un temps perturbée la ligne B.

[MaJ. Peu avant 8 heures, le trafic a finalement pu reprendre sur les trois lignes affectées par des perutbaitons depuis le petit matin. Lire aussi : Reprise du trafic sur les lignes de métro perturbées ce mercredi matin à Lyon ]

C’est la galère ce mercredi matin sur le métro des Transports en commun lyonnais (TCL). Depuis le début du service, trois des quatre lignes du réseau, A, B et C, sont affectées par une panne informatique majeure. La cause de celle-ci reste encore à déterminer nous précise-t-on du côté des services TCL.

Reprise estimée à 10 heures sur les lignes A et C

Un temps complètement arrêtée, depuis 7 heures environ la ligne A fonctionne de manière partielle, ses métros ne desservant que les stations de Charpennes à Perrache. Les stations de République Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie ne sont pour le moment plus desservies. Jusqu’à la reprise du trafic qui est attendue pour 10 heures, des bus relais opèrent la liaison entre les stations de Charpennes à Vaulx-en-Velin La Soie.

Du côté de la ligne C, les métros ne circulent actuellement qu’entre les stations Croix-Rousse et Hôtel de Ville Louis Pradel. Les stations de Hénon à Cuire ne devraient plus être desservies au moins jusqu’à 10 heures.

Retour à la normale sur la ligne B

Longtemps affectée par cette panne, la Ligne B, qui ne circulait au petit matin qu’entre les stations Saint-Genis-Laval Hôpital Sud et Part-Dieu, est depuis 7h16 totalement opérationnelle.