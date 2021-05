Réouverture des terrasses à Lyon : déjà plusieurs mises en demeure de fermeture

Les terrasses des cafés, restaurants et bars ont rouvert depuis un peu plus de 48 heures et certains établissements ont déjà été mis en demeure d’une fermeture administrative, pour non-respect du protocole sanitaire.

Depuis le mercredi 19 mai, les terrasses des restaurants, cafés et bars de Lyon ne désemplissent pas, certaines atteignant parfois leur saturation. Très encadrée, la réouverture de ces établissements n’a pu se faire qu’au prix de l’application d’un protocole sanitaire strict. À savoir, une jauge de 50 %, pas plus de six personnes par table et un service uniquement autorisé en terrasse et assis.

Des établissements déjà sanctionnés

Afin de s’assurer du respect de ces mesures, les forces de l’ordre effectuent des contrôles réguliers. La préfecture rapporte que plusieurs établissements se sont déjà vu notifier une « mise en demeure de fermeture administrative », pour non-respect du protocole sanitaire.

La préfecture, la @PoliceNat69 et la @Gendarmerie_069 sont particulièrement vigilantes au respect de ces mesures. Plusieurs mises en demeure de fermetures administratives ont déjà été dressées. Les contrôles se poursuivront. pic.twitter.com/FSqn4I5ZL6 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 20, 2021

