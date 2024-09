Rentrée scolaire : Force ouvrière appelle à une manifestation à Lyon

Le syndicat Force ouvrière appelle à une manifestation le 7 septembre à Lyon pour dénoncer les "conditions inacceptables de cette rentrée scolaire".

Alors que les élèves retrouvent le chemin des classes ce lundi, la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle du syndicat Force ouvrière appelle à une manifestation le 7 septembre à Lyon pour dénoncer les "conditions inacceptables de cette rentrée scolaire". Le syndicat dénonce les "276 fermetures de classes décidées dans les écoles du département lors des comités sociaux d'administration de février et juillet dernier", mais également "des centaines d'heures d'AESH manquantes".

Force ouvrière dénonce par ailleurs une rentrée organisée "par un gouvernement et une ministre démissionnaires et illégitimes", et appelle le président de la République au "respect de la démocratie", "l'abrogation de la réforme des retraites", "l’augmentation de 10% de la valeur du point d’indice et l’arrêt des rémunérations individualisées liée à des tâches supplémentaires comme le « Pacte »", "des créations de postes à hauteur des besoins dans les écoles, les établissements et les services" et "l’abrogation des mesures qui détruisent l’Ecole publique à commencer par le choc des savoirs".