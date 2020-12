Religion : Le nouvel archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay, prend ses fonctions aujourd'hui

Le diocèse de Lyon accueille officiellement son nouvel archevêque, Monseigneur Olivier de Germay, nommé en octobre dernier. Il commence aujourd'hui à prendre la relève du Cardinal Philippe Barbarin. Ce dernier avait démissionné de ses fonctions il y a six mois après l'affaire Preynat.

Olivier de Germay, 60 ans, est un ancien militaire parachutiste diplômé de St Cyr. Il a été déployé sur de nombreux front dont le Tchad, la Centrafrique ou encore l'Irak. C'est à 30 ans qu'il a la "vocation" et qu'il intègre l'école pour devenir prêtre. Ce sera chose faite en 1998 et sera, entre autres, curé de Castanet en Haute Garonne. Il enseignera aussi la théologie à l’Institut catholique de Toulouse avant d'être évêque d'Ajaccio de 2012 à aujourd'hui.

Au micro de RCF, Olivier de Germay, lâchait ces quelques mots à propos de l'affaire Preynat, un lourd passé avec lequel il devra vivre :

"Les victimes sont les premières personnes, bien sûr, qui ont souffert. C'est la première chose à prendre en compte. Après, c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que les catholiques ont souffert. J'ai senti ça très fort dans mes rencontres : l'idée qu'on passe à autre chose. Bien sûr cela ne veut pas dire qu'on tire un trait, ou qu'on efface tout parce qu'il y a des victimes, et puis, il y a la prévention qui demeure."