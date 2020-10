Lyon : Olivier de Germay nommé successeur du cardinal Barbarin

L'actuel évêque d'Ajaccio vient d'être nommé archevêque de Lyon par le pape François.

Même s'il n'y avait aucun suspens, ce ne sera donc pas une femme qui prendra la tête du diocèse de Lyon. Le pape François vient de nommer ce jour, monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon comme successeur du cardinal Philippe Barbarin, qui avait démissionné le 6 mars 2020. Olivier de Germay était évêque d’Ajaccio depuis 2012. “J’ai reçu un appel du nonce apostolique le jour de mes 60 ans ! c’est-à-dire le 18 septembre. Je l’ai ensuite rencontré à Paris où il m’a annoncé que le Pape m’avait nommé archevêque de Lyon”, a déclaré Mgr Olivier de Germay dans un communiqué diffusé par le diocèse. Et d'ajouter : “J’ai tout à découvrir de ce beau diocèse dont je pressens déjà toute la richesse humaine et spirituelle. Je compte sur les fidèles de ce diocèse pour m’aider à le découvrir. Je compte aussi sur leur prière !”

Ordonné prêtre le 17 mai 1998 pour l’archidiocèse de Toulouse, Monseigneur Olivier de Germay fut vicaire puis curé de Castanet (1999-2006) ; aumônier diocésain des Guides de France (1999-2001) ; doyen de la zone « Banlieues-Sud » de Toulouse (2003-2006) ; vicaire épiscopal (2004-2012) ; curé de Beauzelle (2006-2012) ; professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l’Institut catholique de Toulouse (2008-2012) ; doyen de Blagnac (2009-2012). En 2018, il avait fait partie du groupe de travail des évêques de France sur la bioéthique concernant la PMA (procréation médicalement assistée). Avant d’entrer dans les ordres, le nouvel archevêque de Lyon avait embrassé une carrière militaire au sein des parachutistes et officié sur le terrain en Afrique et en Irak.

Son installation aura lieu le dimanche 20 décembre en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. D'ici là, monseigneur Michel Dubost restera administrateur apostolique de l’archidiocèse de Lyon jusqu’à l'arrivée du nouvel archevêque.