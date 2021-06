Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : aux chaises musicales des élections, quels conseillers ont conservé leur place ?

Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes compte 204 sièges. 82 candidats élus en 2021 étaient déjà conseillers régionaux sous la précédente mandature. Les autres sont nouveaux au conseil régional, mais pas toujours en politique.

Les têtes de liste Laurent Wauquiez (LR), Cécile Cukierman (PCF), Fabienne Grébert (EELV) et Andréa Kotarac (RN) ont été de nouveaux élus aux élections régionales. Ils retrouvent quatre des 204 sièges que comptent le conseil. Ils ne sont pas seuls à revenir au conseil régional.

Lyon Capitale a épluché pour vous les listes des élus de 2021 et les listes des sortants pour identifier ceux qui enchaînent deux mandats. En tout, 82 élus briguaient déjà un mandat sur la période 2016-2020.

Les nouvelles têtes se trouvent à gauche

29 % des élus de l'union de gauche étaient déjà au conseil municipal entre 2016 et 2021, ce qui représente 15 élus, répartis dans les 13 départements de la région. Parmi les nouvelles têtes, l'on retrouve l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui menait la liste L'Alternative au premier tour, composé de plusieurs partis de gauche, notamment le PS. Fait amusant, une conseillère a été élue dans un autre département que son précédent mandat. Florence Cerbaï, auparavant élue dans l'Ardèche est dorénavant élue dans l'Ain.

C'est chez la droite et le centre, menée par Laurent Wauquiez (LR), qu'on trouve le plus grand nombre de réélus. Ils sont 61 à retrouver leurs sièges, soit 44 % des élus lors des élections de 2021. Chez les nouveaux venus, on peut retrouver des têtes connues de la politique locale, comme Pierre Oliver (LR), maire du 2ème arrondissement de Lyon, Jérémie Bréaud, maire de Bron ou Marie-Hélène Mathieu, maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Du côté du Rassemblement National, seulement 6 conseillers ont été réélus. Soit 35 % des 17 sièges que le parti a réussi à grappiller lors de cette élection. Andréa Kotarac, la tête de liste, avait déjà été élu en 2015, mais sous une autre étiquette. Il était insoumis avant de faire volte-face et rejoindre le RN, en 2019. Il démissionne à cette occasion de ses fonctions de conseiller régional. Il retrouve finalement un siège à l'issue des élections régionales 2021, sous l'étiquette RN.

La situation par départements

C'est en Isère et dans la Loire, qu'on trouve le plus grand nombre de conseillers réélus : 12 dans chaque département. Mais proportionnellement au nombre de sièges dédiés à chaque département, c'est dans la Savoie et l'Isère que le plus de conseillers ont renouvelé leur mandat. 7 conseillers sur 11 que comptent la Savoie ont été réélu, contre 12 sur 20 dans la Loire.